Марсоход сделал фото заката на Марсе

На снимке видно, как солнце опускается за каменистый ландшафт Марса, но его свечение отличается от привычного для этой планеты, сообщает Сегодня.

Даже в NASA отметили, что марсианские закаты обычно выделяются своим характерным синим цветом.

Это вызвано тем, что мелкая пыль в атмосфере позволяет синему свету проникать в атмосферу более эффективно, чем цвета с более длинными волнами.

Но этот закат выглядит иначе: меньше пыли в атмосфере дает более приглушенный цвет, чем в среднем. Фото немного отбелили, чтобы удалить артефакты камеры.