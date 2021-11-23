Венгрия ужесточила коронавирусные ограничения для туристов

С 20 ноября в Венгрии действует обязательный масочный режим в закрытых помещениях. Об ужесточении коронавирусных ограничений по всей стране, которые затронут не только местных жителей, но и туристов, сообщает Лента.ру.

Согласно новым правилам, теперь в магазины, торговые центры, театры, музеи и на другие мероприятия в закрытых помещениях будут пускать только при наличии защитной маски. Ограничения не коснутся детей до шести лет, а также людей с психосоциальными расстройствами.

Также сообщается, что с 20 ноября для посещения купален и ярмарок в Венгрии потребуется сертификат о вакцинации. Документ необходимо предъявить в печатном или электронном виде вместе с удостоверением личности. В туристическом офисе страны уточнили, что требование о предъявлении сертификата пока действует только в термальных комплексах Будапешта.

Для заселения в венгерские гостиницы сертификаты о вакцинации по-прежнему не нужны.