В Николаевской области найдена перевернутая лодка с погибшими мужчинами

В Николаевской области вблизи о.Березань была найдена перевернутая лодка с двумя погибшими мужчинами.

Об этом сообщила пресс-служба﻿ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"22 ноября в 8:53 на спецлинию "101" от дежурного отдела пограничной службы "Очаков" поступило сообщение о том, что местный рыбак, в акватории Черного моря вблизи острова Березань, обнаружил перевернутую алюминиевую лодку и тела двух погибших мужчин. По его словам, в лодке находились 3 человека" , - говорится в сообщении.

Так, прибывшие на место спасатели достали тела погибших 1949 г.р. и 1961 г.р. и переместили их на берег.

Также продолжаются поиски третьего мужчины 1967 г.р., тело которого не найдено.