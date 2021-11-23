ФИФА определит лучшего футболиста 2021 года

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила претендентов на звание лучшего игрока по итогам 2021 года, сообщает Сегодня.

Традиционно премия The Best FIFA Football Awards имеет шесть номинаций – по три для мужского и женского футбола – лучший игрок, вратарь и тренер команды.

Две группы экспертов – одна по женскому футболу и одна по мужскому футболу – отбирали кандидатов по каждой категории.

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала имена претендентов на награду лучшему футболисту в 2021 году. В списке 11 игроков.

На премию лучшему футболисту претендуют:

Эрлинг Холанн (Норвегия, Боруссия (Дортмунд))

Карим Бензема (Франция, Реал)

Кевин Де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити)

Жоржиньо (Италия, Челси)

Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)

Роберт Левандовски (Польша, Бавария)

Криштиану Роналду (Португалия, Ювентус/Манчестер Юнайтед)

Лионель Месси (Аргентина, Барселона/ПСЖ)

Неймар (Бразилия, ПСЖ)

Н'Голо Канте (Франция, Челси)

Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)

На награду лучшего вратаря претендует пятеро голкиперов:

Алиссон Беккер (Бразилия, Ливерпуль)

Джанлуиджи Доннарумма (Италия, Милан/ПСЖ)

Эдуар Менди (Сенегал, Челси)

Мануэль Нойер (Германия, Бавария)

Каспер Шмейхель (Дания, Лестер)

На звание лучшего тренера мужской команды семь претендентов:

Антонио Конте (Интер/Тоттенхэм)

Ханс-Дитер Флик (Бавария / сборная Германии)

Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)

Роберто Манчини (сборная Италии)

Лионель Скалони (сборная Аргентины)

Диего Симеоне (Атлетико)

Томас Тухель (Челси)

Открытое голосование будет проводится на сайте FIFA и продлится до 10 декабря 2021 года.

ФИФА объявит трех финалистов в каждой из шести категорий, перечисленных выше, в начале января 2022 года.

Награждение победителей состоится 17 января 2022 года.

Отметим, что премия ФИФА лучшему футболисту года присуждается в течении 30 лет. Самый первый трофей ФИФА был присужден в 1991 году легендарному футболисту сборной Германии Лотару Матеусу.