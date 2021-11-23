В Киеве на два месяца перекроют мост Патона

Мост Патона с 29 ноября будет перекрыт на два месяца для проведения срочных работ. Об этом заявил политолог Сергей Быков, сообщает Вести.

По его словам, столь срочные меры понадобились, так как мост может рухнуть в любой момент, похоронив десятки и сотни людей.

"Хотя, конечно, по-хорошему тут необходим затяжной капитальный ремонт. Но можно начать и с малого. Ведь совсем недавно сеть облетело видео с отваливающимися от моста фрагментами конструкции. Судя по всему, это и послужило причиной экстренного закрытия", - заметил Быков.

При этом в команде Кличко уже разработали способы объезда перекрытого моста.

"Для этого предлагается воспользоваться двумя соседними мостами. Чтобы попасть на Дарницкий мост, на правом берегу надо будет двигаться по Надднепрянскому шоссе, а на левом - или через Харьковское шоссе, или через Березняковскую", - рассказал эксперт.

В случае объезда через мост Метро по правому берегу предлагается двигаться по Набережному шоссе, а по левому - через Сверстюка и Броварской проспект.