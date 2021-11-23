У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отреагировал на рост обеспокоенности мирового сообщества подготовкой России к наступлению на Украину и назвал "наилучшие гарантии безопасности" для Украины, сообщает УНИАН.

Причиной повышения уровня напряжения в Европе являются не тревожные перемещения войск РФ вдоль украинской границы, а, по мнению Пескова, невыполнение Киевом "Минских соглашений".

"Лучшей гарантией безопасности в ситуации украинского конфликта (Россия отрицает свое участие в войне на Донбассе – ред.) является выполнение Минских соглашений, отсутствие прогресса в их реализации – существенный триггер, который приводит к повышению напряжения в целом в Европе" , – сказал Песков.

Он уточнил, что "идет речь о темах для субстантивных переговоров" .

"И все это должно всеми сторонами в прямом диалоге обсуждаться" , – сказал представитель Кремля.

На уточняющий вопрос, имеются ли в виду Россия, Украина и Запад, Песков ответил, что модальности должен определить МИД.