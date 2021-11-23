В Киеве полиция обнаружила фальшивый обменник

Столичные оперативники задержали двух человек, которые создали псевдопункт обмена валют и обманули киевлянина более чем на 700 тыс. грн, сообщает УНИАН.

По информации полиции Киева, сообщники заранее арендовали помещение, которое оборудовали необходимой техникой под фиктивный пункт обмена валют и разместили объявление в интернете с выгодным курсом. В дальнейшем ждали "клиента".

"Один из фигурантов выполнял роль кассира, другой должен был забрать похищенные средства и обеспечить пути отхода. Когда потерпевший передал незнакомцу 29 000 долларов США, псевдокасир через замаскированное отверстие покинул помещение и вместе с сообщником пытался убежать, однако мы задержали их на месте происшествия" , - рассказал начальник отдела по борьбе с имущественными преступлениями в государственном секторе и мошенничеством управления уголовного розыска полиции Киева Олег Нетченко.

Во время следственных действий правоохранители изъяли мобильные телефоны, сумку с деньгами и другие вещественные доказательства. Злоумышленниками оказались 32-летний уроженец АР Крым и 31-летний уроженец Запорожской области. Их задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. Суд избрал злоумышленникам меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время правоохранители проверяют причастность фигурантов к совершению аналогичных преступлений на территории столицы, а также устанавливают других возможных участников этой преступной схемы.