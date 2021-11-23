Адвокаты Януковича обратились к Зеленскому

Судебный процесс над бывшим президентом Украины Виктором Януковичем ведется с нарушениями и имеет признаки политического преследования, сообщает Вести.

Адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы Виктора Януковича, публично обратился к президенту Зеленскому и потребовал обеспечить право на защиту. В своем заявлении юрист сослался на Европейскую конвенцию прав человека.

"Мы вынуждены обратиться к президенту Зеленскому с требованием прекратить политическое преследование и процессы в соответствии с требованием Европейской конвенции по правам человека. Реализовать гарантии доступа к правосудию, гарантию на реализацию права на защиту в рамках данных политических процессов" , - заявил Сердюк.

Кроме того, адвокат пожаловался, что Януковичу не была представлена возможность выступить перед гражданами Украины и судом, а на рассмотрение аргументов защиты Верховный суд выделил всего полчаса.