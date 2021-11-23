Валютный рынок вторника: ход торгов

Во вторник спрос на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке﻿ перерос в настоящий ажиотаж. К началу обеденного перерыва котировки безналичного доллара достигли 26,90 гривен на покупке и 26,92 гривен на продаже.

Основные покупатели валюты, как и вчера, – предприятия «зеленой энергетики» и импортеры энергоносителей; к ним присоединились нерезиденты, активно распродающие ОВГЗ и конвертирующие полученную гривну в валюту. Чтобы остановить рост доллара, Национальный банк за полдня провел 5 интервенций подряд. Регулятор последовательно выходил с продажей по ценам 26,81, 26,835, 26,86, 26,88 и 26,90 гривен. За первые четыре интервенции он успел продать 160 млн долларов и готов продавать еще.

На наличном валютном рынке – давно забытая паника. Если утром оптовые обменники Киева продавали наличного «американца» по 26,90-26,92 гривен, то в обед готовы покупать его по 27 гривен ровно, а продажа стартует от 27,05 гривен. По свидетельству операторов валютного рынка, спрос на наличную валюту превышает показатели прошлой недели в несколько раз.

Евро на FOREX сегодня сначала установил очередной годовой минимум на уровне 1,1223 доллара, а затем развернулся и пошел вверх, достигнув отметки 1,1273 доллара. Наличный евро, воодушевленный успехами на FOREX и ростом наличного доллара, также устремился вверх. К обеду ценник на него вырос до 30,39-30,45 гривен.

Российский рубль замедлил падение и сегодня торгуется в диапазоне 74,80-75,10 рублей за доллар. Рубль падает синхронно с гривней уже несколько дней подряд после сообщения Bloomberg о наращивании российских войск и артиллерии для подготовки к потенциальному вторжению в Украину. В Киеве наличный рубль сегодня неожиданно подешевел: наряду с привычными продажами по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей появились предложения по 3,62 и даже по 3,61 гривны. Впрочем, по информации портала «Курс Украины» крупных сумм российской валюты по таким ценам не купишь.

Польский злотый не остался в стороне и тоже немного подрос в цене. Сегодня в столице его можно купить по 6,45-6,50 гривен.