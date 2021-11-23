Huawei предложила скидку на все свои смартфоны в США

На официальной странице Huawei в Twitter опубликовали уведомление о скидке в 100 процентов на все смартфоны компании в США. Что это – маркетинговый ход к Черной пятнице или неудачная шутка, сообщает 24 Канал.

После публикации твит вызвал бурную дискуссию среди пользователей сети. Они оставили огромное количество комментариев под корреспонденцией и сделали более двух тысяч ретвитов,

Что это было

Все началось с твита о скидке, опубликованной 22 ноября:

"Специально в Черную пятницу! 100% скидка на все телефоны, которые мы продаем в США", - сообщил HuaweiUSA.

Фактически это означало, что получить смартфон компании можно полностью бесплатно. Многие пользователи сразу же поняли, в чем суть публикации компании, о чем и написали в комментариях и своих ретвитах. Однако так было не в любом случае. Поэтому Huawei были вынуждены впоследствии объяснить свой поступок.

"Ладно, люди. Это только шутка. Мы не можем продавать что-либо в США", - написал HuaweiUSA.

Публикация, конечно же, оказалась в шутку, поскольку после наложения санкций еще при президентстве Дональда Трампа, Huawei больше не может вести бизнес в США и с компаниями из США.

Напомним, несколько лет назад китайского производителя электроники Huawei обвинили в промышленном шпионаже, мошенничестве, сотрудничестве с коммунистическими властями Китая и угрозе национальной безопасности США.

В мае 2019 года Дональд Трамп подписал указ, запретивший компаниям страны пользоваться оборудованием Huawei.

Сотрудничество с ней прекратили Microsoft, ARM, Facebook, Google и многие другие.

Компания была вынуждена временно остановить производство ноутбуков и смартфонов и искать пути спасения своего бизнеса в условиях недоступности ряда комплектующих и других технологий, ранее использовавшихся в ее технике.

Так, к примеру, был отделен в отдельную компанию бренд Honor.

Сегодня Huawei продолжает работать. Она, например, перешла на использование своей операционной системы для смартфонов.

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