В школе на Волыни учительница ударила ученика

В сеть попало видео инцидента в одной из школ на Волыни, где учительница оттянула за ухо ученика 9-го класса, а затем дала ему пощечину, сообщает Вести.

Кадры, снятые в школе села Цмины через замочную скважину, опубликовал телеграмм-канал "Черное письмо". Директор школы Людмила Лавренюк подтвердила, что такой инцидент произошел в их учебном заведении. Она отметила, что уже видела выложенные в сеть кадры.

По ее словам, к руководству ученик с жалобой не обращался, но в учебном заведении с произошедшим разбираются.

"Мы позвали родителей, учеников и учительницу. Учительница уже принесла извинения. Там провокационная ситуация была, и мы расследуем этот вопрос" , – сказала директор и добавила, что видео сняла одноклассница подростка.

По ее словам, дети часто стучали в дверь кабинета, а затем убегали. Учительница несколько раз предупреждала школьников, а потом сорвалась.