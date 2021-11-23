Экс-лидер Шахтера и сборной Украины нашел работу в клубе УПЛ

Экс-защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук получил должность спортивного директора народного клуба "Верес", сообщает УНИАН.

Специалиста презентовали общественности на стадионе "Авангард" в Ровно.

"Очень рад присоединиться к команде народного клуба "Верес". Я очень мотивирован в том, чтобы развивался этот клуб и ровенский футбол в целом. Главная моя задача на посту спортивного директора - коммуникация между игроками первой команды, тренером и президентом. Это также развитие команды U-19, развитие детского футбола. Также буду заниматься селекцией для усиления нашей главной команды" , - отметил Шевчук на представлении.

"Среди моих обязанностей - функции амбассадора клуба, переговоры с транслятором и Украинской Премьер-лигой. Здесь, в "Вересе", я увидел команду профессионалов, которые имеют перед собой четкую цель. Сегодня я побывал на стадионе в Ровно. Классно, что в нашей стране строят такие сооружения, куда люди могут прийти и забыть о своих повседневных трудностях, наслаждаясь футболом" , - добавил Вячеслав.

Заметим, что первый круг УПЛ "Верес" завершил на седьмом месте, набрав 22 очка.

Вячеслав Шевчук: карьера футболиста и тренера