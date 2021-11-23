Зеленский выступит в Раде: будет говорить о положении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде перед нардепами. Глава государства будет говорить о внутреннем и внешнем положении Украины, пишет Валентина Полищук, 24 Канал.

Соответствующее обращение президент направил главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Владимир Зеленский планирует выступить перед нардепами 1 декабря.

О чем будет говорить президент

В обращении президента Владимира Зеленского к главе Верховной Рады указано, что темой послания будет внешнее и внутреннее положение нашего государства.

Обращение Зеленского к главе Верховной Рады / Фото Ярослава Железняка

Среди вероятных проблем, которые президент Владимир Зеленский затронет в своем послании, есть угроза полномасштабного вторжения России, о котором активно говорят не только в Украине, но и заграницей – в частности, в США.