ФСБ РФ обвинила подростка в подготовке теракта по "указке из Украины"

ФСБ России задержала в Казани подростка, якобы готовившего нападение на школу по заданию гражданина Украины, сообщает Деловая столица.

"Федеральная служба безопасности РФ в г. Казани предотвратила вооруженное нападение на образовательное учреждение. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России" , — указано в сообщении на сайте ФСБ.

В ФСБ добавили, что, согласно свидетельствам задержанного, "к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера "Telegram" Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины".

По месту жительства подростка изъяли пневматическую винтовку, а также средства связи "содержащие поисковые запросы о переработке данного вида оружия в боевое" и материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 (приготовление к убийству двух и более лиц) УК РФ.