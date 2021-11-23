Угроза со стороны РФ существует постоянно – Минобороны

Угроза для украинского государства со стороны Российской Федерации существует постоянно, начиная с 2014 года, и главная задача Вооруженных сил Украины заключается в том, чтоб всегда быть готовыми к отражению вооруженной агрессии, считает заместительница министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает Интерфакс-Украина.

"Россия постоянно хочет завоевать Украину, сделать из нас сателлит, вернуть нас в поле своего абсолютного влияния. Эта угроза сохраняется постоянно, она разной степени интенсивности. Равно как движение российских войск вокруг наших границ. Интенсивность разная: то накопление, то движение от границы, уменьшение, увеличение количества войск. Поэтому мы должны понимать, что мы должны всегда быть в боевой готовности, чтобы давать этот отпор" , - сказала Маляр.

По словам замглавы Минобороны, информация, которой оперирует ведомство, предоставляется Главным управлением разведки Минобороны. Кроме того, Маляр заявила, что озвученные на днях руководителем военной разведки бригадным генералом Кириллом Будановым сведения о дестабилизационных действиях РФ на границах с Украиной в декабре этого и январе следующего года уже были обнародованы ранее, и подтверждены западными партнерами.