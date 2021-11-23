Гороскоп на 24 ноября: что ждет все знаки Зодиака

Гороскоп на 24.11.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака, сообщает Слова и Фразы.

Овен﻿

Приятно отметить, что в этот день у многих из вас появятся новые влиятельные покровители, жаждущие помочь вашему становлению, карьерному росту. Да и те, кто прежде с готовностью оказывал вам протекцию, сейчас не откажутся от этой роли. Учитесь принимать помощь. Как правило, Овны с готовностью подставляют плечо, а вот когда им самим необходима поддержка, проявляют гордыню.

Телец﻿

Наступило время решительных действий: на пороге стоит удача, желания исполняются почти незамедлительно. Вы приближаетесь к одному из самых счастливых периодов своей жизни. Наберитесь терпения – ждать осталось недолго.

Близнецы

Ваше служебное положение прочное, возможен даже определенный рост. Вы узнаете, что такое настоящая любовь (замужних дам может приятно удивить супруг). Не стоит афишировать на работе личную жизнь, это может не понравиться начальству и задеть ваш авторитет.

Рак

Этот день трудно назвать временем поворотных событий и ярких впечатлений. Для Раков только начинается насыщенный период, полный глубоких переживаний, сильных эмоций. Возможно, он станет периодом переоценки ценностей. Стоит приготовиться к перестройке всего своего мироощущения.

Лев﻿

Удача вам улыбнется. Туманная перспектива личного счастья станет реальностью. Постарайтесь не впасть в эйфорию, избегайте поспешных и непродуманных поступков, не «сжигайте мосты». Будьте осторожны в дороге и за рулем.

Дева﻿

Многие Девы будут расположены извлекать из всего смысл и практическую пользу. Необходимо поддержать у себя приподнятое настроение. Можно заниматься перепиской и переговорами. Не следует зря рисковать.

Весы

Впереди у вас на редкость удачный период. Дела пойдут в гору, а вслед за ними – и материальные блага. Благоприятное время для важных перемен во всех сферах жизни. В полной мере реализуйте свои честолюбивые амбиции, руководите сослуживцами и супругом, в общем, «командуйте парадом».

Скорпион

Этот день удачен для старта политической карьеры Скорпионов, проведения рекламной кампании. Звезды благоприятствуют Скорпионам-меценатам, начинающим политическим деятелям. Если же вы сами плели против кого-то интриги, то поторопитесь отказаться от этих замыслов и оставьте объект своего внимания в покое, иначе вся мощь правосудия (не только земного, но и небесного) обрушится на вас.

Стрелец﻿

В этот день перед вами могут открыться новые горизонты, новые необычные перспективы. Это наилучшее время для крупных начинаний, которые откроют совершенно новую страницу в вашей жизни. Чрезмерное честолюбие может серьезно повредить делу. Только благоразумие и сдержанность необходимы в этот промежуток времени.

Козерог

Все, что задумано, осуществится, поэтому возьмите под контроль поток сознания и будьте осторожны в своих желаниях. Не рискуйте в финансовых вопросах и не доверяйтесь симпатичным, но малознакомым людям.

Водолей﻿

День символизирует дружбу и успешное сотрудничество. Ваши надежды осуществятся благодаря помощи друзей. Работать в сотрудничестве с другими для вас сейчас наиболее выгодно. Остерегайтесь переоценки своих сил и возможностей, это может поставить под угрозу осуществление ваших целей.

Рыбы

В этот день вероятны приятные сюрпризы: например, вы можете получить нежданное наследство или вам вернут долг, на который вы давно махнули рукой.