Польша рассказала о перебирающихся вплавь через границу мигрантах

Мигранты из Белоруссии пытаются перебраться в Польшу вплавь на понтонах через пограничную реку Буг, чтобы попасть в Люблинское воеводство, сообщает Лента.Ру.

"Мы видим очень опасные случаи. Мигранты концентрируются на берегах Буга. Зафиксированы попытки пересечения границы на понтонах" , — заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войчех Скуркевич.

Скуркевич также сообщил о проблемах в окрестности Беловежи.

"Погранпереходы штурмуют группы до нескольких сотен человек" , — пояснил замминистра.

Ранее Польша выразила готовность вести диалог с Россией по миграционному кризису на границе, но с Белоруссией будет говорить только на техническом уровне. Глава МИД Польши Збигнев Рау отметил, что разговоры об отношениях Минска и Варшавы должны вестись только с белорусской оппозицией.