Польша рассказала о перебирающихся вплавь через границу мигрантах
Мигранты из Белоруссии пытаются перебраться в Польшу вплавь на понтонах через пограничную реку Буг, чтобы попасть в Люблинское воеводство, сообщает Лента.Ру.
"Мы видим очень опасные случаи. Мигранты концентрируются на берегах Буга. Зафиксированы попытки пересечения границы на понтонах", — заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войчех Скуркевич.
Скуркевич также сообщил о проблемах в окрестности Беловежи.
"Погранпереходы штурмуют группы до нескольких сотен человек", — пояснил замминистра.
Ранее Польша выразила готовность вести диалог с Россией по миграционному кризису на границе, но с Белоруссией будет говорить только на техническом уровне. Глава МИД Польши Збигнев Рау отметил, что разговоры об отношениях Минска и Варшавы должны вестись только с белорусской оппозицией.