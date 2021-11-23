Валютный рынок вторника: итоги дня

Жесткая позиция Национального банка остановила падение гривны на межбанковском﻿ валютном рынке и не позволила безналичному доллару вырасти до отметки 27 гривен.

Факторы, игравшие против гривны вчера, сегодня проявились в полной мере. К «зеленым энергетикам» и нерезидентам прибавились импортеры, напуганные стремительным ростом курса доллара, выросшим за две недели на 80 копеек. Котировки безналичного доллара к обеду вторника достигли 26,90 гривен на покупке и 26,92 гривен на продаже. Национальный банк, со старта торгов находившийся на рынке, провел сегодня пять интервенций по продаже валюты подряд. Это рекордное число интервенций, проведенных регулятором в течение дня за все время его существования. И только продав более 170 млн долларов, Нацбанк смог погасить ажиотажный спрос на валюту.

Закрыли торги вторника на 11 копеек на покупке и на 10 копеек на продаже выше, чем в понедельник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,77/26,87 (покупка/продажа).

Сегодня торги открылись шире, чем в понедельник: спред на открытии составил 10 копеек. Национальный банк присутствовал на торгах с первой минуты. Первая сделка по цене 26,81 гривен в 9:23 прошла с его участием. Регулятор продал 30 млн долларов по 26,81 – и ушел с рынка, но через несколько минут появился опять. Второй раз регулятор выставил на продажу еще 30 млн по цене 26,835 гривен. Чтобы продать эту сумму, ему понадобилось 15 минут. Третий раз регулятор вышел с продажей уже по цене 26,86 гривен. На этот раз было продано 50 млн долларов, и их раскупили в течение минуты: видя, что усилия регулятора не приводят к успеху, покупатели начали расхватывать доллары, не глядя на цену. На четвертый раз было продано еще 50 млн по цене 26,88 гривен – и у покупателей начала подниматься паника. Наконец, перед обеденным перерывом НБУ вышел в пятый раз с продажей по цене 26,90. Похоже, сами покупатели устали от этого роста, потому что у Нацбанка на этот раз купили чуть больше 10 млн долларов, остальное продали выжидавшие продавцы, у которых тоже начали сдавать нервы.

К закрытию торгов котировки снизились от дневных пиков на несколько копеек. До уровня 27 гривен сегодня не дошли 8 копеек.

Котировки закрытия торгов – 26,85/26,88 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 68,6 млн по сравнению с понедельником и составил 326,2 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,8457 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,8457 гривен. Официальный курс доллара на 24 ноября установлен на отметке 26,8604 гривен за доллар, рост на 20,16 копеек.

установлен на отметке 26,8604 гривен за доллар, рост на 20,16 копеек. Официальный курс евро на 24 ноября установлен на отметке 30,2354 гривен за евро, рост на 17,63 копеек.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева сегодня чутко наблюдал за происходящим на межбанке, меняя направление тренда в зависимости от происходящего там. Утром наличный доллар продавали по 26,90-26,92 гривен. К обеду ценник поднялся до 27,02-27,05 гривен. Однако после пятого выхода Национального банка с интервенцией на наличном рынке ажиотаж начал спадать. И уже к 17 часам вечера в Киеве наличный «американец» подешевел до 26,93-26,95 гривен, почти вернувшись к утренним ценам.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1249 доллара. Сегодня евро продолжил падение и установил новый годовой минимум – 1,1223 – на 6 пунктов ниже предыдущего. Наличный евро сегодня строго следовал за долларом. Утром его продавали по 30,30-30,35 гривен, к обеду ценник вырос до 30,40-30,43 гривен, а вечером евро подешевел до 30,28-30,30 гривен.

Российский рубль, уставший от резких движений, сегодня торговался в диапазоне 74,70-75,20 рублей за доллар. Наличный рубль в столице подешевел: во второй половине дня вторника его продавали по 3,60-3,62 гривны за 10 рублей.