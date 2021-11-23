Валютный рынок вторника: итоги дня
Жесткая позиция Национального банка остановила падение гривны на межбанковском валютном рынке и не позволила безналичному доллару вырасти до отметки 27 гривен.
Факторы, игравшие против гривны вчера, сегодня проявились в полной мере. К «зеленым энергетикам» и нерезидентам прибавились импортеры, напуганные стремительным ростом курса доллара, выросшим за две недели на 80 копеек. Котировки безналичного доллара к обеду вторника достигли 26,90 гривен на покупке и 26,92 гривен на продаже. Национальный банк, со старта торгов находившийся на рынке, провел сегодня пять интервенций по продаже валюты подряд. Это рекордное число интервенций, проведенных регулятором в течение дня за все время его существования. И только продав более 170 млн долларов, Нацбанк смог погасить ажиотажный спрос на валюту.
Закрыли торги вторника на 11 копеек на покупке и на 10 копеек на продаже выше, чем в понедельник.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,77/26,87 (покупка/продажа).
Сегодня торги открылись шире, чем в понедельник: спред на открытии составил 10 копеек. Национальный банк присутствовал на торгах с первой минуты. Первая сделка по цене 26,81 гривен в 9:23 прошла с его участием. Регулятор продал 30 млн долларов по 26,81 – и ушел с рынка, но через несколько минут появился опять. Второй раз регулятор выставил на продажу еще 30 млн по цене 26,835 гривен. Чтобы продать эту сумму, ему понадобилось 15 минут. Третий раз регулятор вышел с продажей уже по цене 26,86 гривен. На этот раз было продано 50 млн долларов, и их раскупили в течение минуты: видя, что усилия регулятора не приводят к успеху, покупатели начали расхватывать доллары, не глядя на цену. На четвертый раз было продано еще 50 млн по цене 26,88 гривен – и у покупателей начала подниматься паника. Наконец, перед обеденным перерывом НБУ вышел в пятый раз с продажей по цене 26,90. Похоже, сами покупатели устали от этого роста, потому что у Нацбанка на этот раз купили чуть больше 10 млн долларов, остальное продали выжидавшие продавцы, у которых тоже начали сдавать нервы.
К закрытию торгов котировки снизились от дневных пиков на несколько копеек. До уровня 27 гривен сегодня не дошли 8 копеек.
Котировки закрытия торгов – 26,85/26,88 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 68,6 млн по сравнению с понедельником и составил 326,2 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,8457 гривен.
- Официальный курс доллара на 24 ноября установлен на отметке 26,8604 гривен за доллар, рост на 20,16 копеек.
- Официальный курс евро на 24 ноября установлен на отметке 30,2354 гривен за евро, рост на 17,63 копеек.
Наличный доллар в оптовых обменниках Киева сегодня чутко наблюдал за происходящим на межбанке, меняя направление тренда в зависимости от происходящего там. Утром наличный доллар продавали по 26,90-26,92 гривен. К обеду ценник поднялся до 27,02-27,05 гривен. Однако после пятого выхода Национального банка с интервенцией на наличном рынке ажиотаж начал спадать. И уже к 17 часам вечера в Киеве наличный «американец» подешевел до 26,93-26,95 гривен, почти вернувшись к утренним ценам.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1249 доллара. Сегодня евро продолжил падение и установил новый годовой минимум – 1,1223 – на 6 пунктов ниже предыдущего. Наличный евро сегодня строго следовал за долларом. Утром его продавали по 30,30-30,35 гривен, к обеду ценник вырос до 30,40-30,43 гривен, а вечером евро подешевел до 30,28-30,30 гривен.
Российский рубль, уставший от резких движений, сегодня торговался в диапазоне 74,70-75,20 рублей за доллар. Наличный рубль в столице подешевел: во второй половине дня вторника его продавали по 3,60-3,62 гривны за 10 рублей.