Зеленский назначил нового заместителя Ермака
Президент Владимир Зеленский назначил Ростислава Шурму заместителем руководителя Офиса главы государства, сообщает Деловая столица.
Указ №592/2021 обнародован на сайте главы государства.
Шурма на должности будет отвечать за экономический блок деятельности Офиса президента.
"Среди приоритетных задач – подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности", – сказал замглавы ОП.
Справка. Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове. Окончил Национальный университет Киево-Могилянская академия (экономика и предпринимательство) и Киевский экономический университет им. Гетмана ("экономическая теория").
В течение 15 лет работал в промышленности. В 2012-2019 гг. занимал должность генерального директора завода "Запорожсталь". Ростислав Шурма является членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".