Зеленский назначил нового заместителя Ермака

Президент Владимир Зеленский назначил Ростислава Шурму заместителем руководителя Офиса главы государства, сообщает Деловая столица.

Указ №592/2021 обнародован на сайте главы государства.

Шурма на должности будет отвечать за экономический блок деятельности Офиса президента.

"Среди приоритетных задач – подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности" , – сказал замглавы ОП.

Справка. Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове. Окончил Национальный университет Киево-Могилянская академия (экономика и предпринимательство) и Киевский экономический университет им. Гетмана ("экономическая теория").

В течение 15 лет работал в промышленности. В 2012-2019 гг. занимал должность генерального директора завода "Запорожсталь". Ростислав Шурма является членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".