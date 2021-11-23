Тищенко может сместить Кличко с должности

Экс-нардеп Борислава Береза заявлял о том, что депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко Тищенко якобы вероятный кандидат Банковой на должность главы КГГА. В это же время Тищенко не подтвердил, но и не опроверг эту информацию, сообщает Сегодня.

"Вокруг моего имени всегда ходило много слухов и тут ничего такого удивительного нет. Я долгое время работал на телевидении. Отвечу просто. Давайте дождёмся голосования по закону о столице и вы все сами узнаете" , — заявил Тищенко.

Также Тищенко ответил на вопрос, готов ли он к такой должности.

По его словам, опыта у него достаточно.

"Знания у меня есть, политическое направление я знаю. Мы идём вместе с президентом, строим страну для богатых, сильных, умных и красивых украинцев. Для нас главное, чтобы в Украине все жили одинаково, все жили богато" , — утверждает нардеп.

Тищенко, по примеру своего коллеги, внефракционного Дмитрий Разумкова, создал в Раде межфракционное объединение "Київ діє". Об этом он рассказал в кулуарах парламента.

Депутаты от «Слуги народа» рассказали «Стране»﻿, что план по назначению Николая Тищенко главой КГГА действительно есть.