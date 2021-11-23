Тищенко может сместить Кличко с должности
Экс-нардеп Борислава Береза заявлял о том, что депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко Тищенко якобы вероятный кандидат Банковой на должность главы КГГА. В это же время Тищенко не подтвердил, но и не опроверг эту информацию, сообщает Сегодня.
"Вокруг моего имени всегда ходило много слухов и тут ничего такого удивительного нет. Я долгое время работал на телевидении. Отвечу просто. Давайте дождёмся голосования по закону о столице и вы все сами узнаете", — заявил Тищенко.
Также Тищенко ответил на вопрос, готов ли он к такой должности.
По его словам, опыта у него достаточно.
"Знания у меня есть, политическое направление я знаю. Мы идём вместе с президентом, строим страну для богатых, сильных, умных и красивых украинцев. Для нас главное, чтобы в Украине все жили одинаково, все жили богато", — утверждает нардеп.
Тищенко, по примеру своего коллеги, внефракционного Дмитрий Разумкова, создал в Раде межфракционное объединение "Київ діє". Об этом он рассказал в кулуарах парламента.
Депутаты от «Слуги народа» рассказали «Стране», что план по назначению Николая Тищенко главой КГГА действительно есть.
«Это для всех шок, но Тищенко действительно могут назначить главой КГГА, если проголосуют за закон о столице, по которому разделяют должность главы КГГА и мэра. В этом законе, собственно, все и дело. Голосов под него нет. И Офис президента их собрать не может пока. И тут Тищенко вызвался взять на себя задачу сбора голосов в обмен на назначение главой КГГА. И если так произойдёт, то это, конечно, будет уникальный тандем по управлению городом - мэр Кличко и глава КГГА Тищенко. Юмористические шоу, включая «Квартал», конкуренции не выдержат», - говорит один из нардепов от «Слуги народа».