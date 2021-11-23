На добровольный возврат мигрантов из Беларуси выделят 3,5 млн евро

На добровольный возврат мигрантов из Беларуси выделят 3,5 млн евро

Еврокомиссия обещает выделить до 3,5 млн евро на репатриацию находящихся на территории Беларуси мигрантов, сообщает Европейская правда.

Об этом заявила в Европарламенте президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она оценила усилия отдельных стран по возвращению своих граждан домой, в частности, действия Ирака.

"Но многие мигранты оказались в ловушке, и мы будем работать с агентствами ООН, чтобы способствовать их возвращению домой. Мы мобилизуем до 3,5 миллиона евро в поддержку добровольного возвращения из Беларуси. И наши усилия и эта разъяснительная работа будут продолжаться", - сказала фон дер Ляйен.

Она также отметила необходимость совместной защиты внешних границ ЕС.

"Сейчас мы прилагаем значительные усилия. В новом европейском бюджете на управление границами предусмотрено 6,4 млрд. евро. К примеру, мы финансируем технологию электронного наблюдения, патрульные машины, оборудование для пограничной службы и строительство пунктов пропуска, а также спутниковую съемку и критическую инфраструктуру" - заявила фон дер Ляйен.

Новости

analytics