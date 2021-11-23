На добровольный возврат мигрантов из Беларуси выделят 3,5 млн евро

Еврокомиссия обещает выделить до 3,5 млн евро на репатриацию находящихся на территории Беларуси мигрантов, сообщает Европейская правда.

Об этом заявила в Европарламенте президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она оценила усилия отдельных стран по возвращению своих граждан домой, в частности, действия Ирака.

"Но многие мигранты оказались в ловушке, и мы будем работать с агентствами ООН, чтобы способствовать их возвращению домой. Мы мобилизуем до 3,5 миллиона евро в поддержку добровольного возвращения из Беларуси. И наши усилия и эта разъяснительная работа будут продолжаться" , - сказала фон дер Ляйен.

Она также отметила необходимость совместной защиты внешних границ ЕС.