На добровольный возврат мигрантов из Беларуси выделят 3,5 млн евро
Еврокомиссия обещает выделить до 3,5 млн евро на репатриацию находящихся на территории Беларуси мигрантов, сообщает Европейская правда.
Об этом заявила в Европарламенте президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она оценила усилия отдельных стран по возвращению своих граждан домой, в частности, действия Ирака.
"Но многие мигранты оказались в ловушке, и мы будем работать с агентствами ООН, чтобы способствовать их возвращению домой. Мы мобилизуем до 3,5 миллиона евро в поддержку добровольного возвращения из Беларуси. И наши усилия и эта разъяснительная работа будут продолжаться", - сказала фон дер Ляйен.
Она также отметила необходимость совместной защиты внешних границ ЕС.
"Сейчас мы прилагаем значительные усилия. В новом европейском бюджете на управление границами предусмотрено 6,4 млрд. евро. К примеру, мы финансируем технологию электронного наблюдения, патрульные машины, оборудование для пограничной службы и строительство пунктов пропуска, а также спутниковую съемку и критическую инфраструктуру" - заявила фон дер Ляйен.