В Киеве пытались незаконно приватизировать землю за 4,2 млрд грн

Служба безопасности Украины предотвратила незаконную приватизацию гидротехнических сооружений и земельных участков государственной и коммунальной формы собственности в Киеве и Киевской области, сообщает УНИАН.

По данным СБУ, в 2018 году гражданин Украины обратился с официальным запросом относительно собственности ряда гидротехнических сооружений и 12 земельных участков.

"Получив формальный ответ, что имущество не находится в собственности ни одного юридического или физического лица, взял их на "ответственное хранение". Впоследствии начал процедуру приватизации относительно указанных объектов" , – говорится в сообщении.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас наложен арест на имущество и имущественные права 12 земельных участков и гидротехнических сооружений общей стоимостью более 4,2 млрд грн, которые расположены в Оболонском, Подольском, Деснянском районах Киева и Вышгородском и Обуховском районах Киевской области.

Источник: ssu.gov.ua

Источник: ssu.gov.ua

Источник: ssu.gov.ua

Источник: ssu.gov.ua

Источник: ssu.gov.ua

Источник: ssu.gov.ua

Источник: ssu.gov.ua

Источник: ssu.gov.ua