Умерла самая старая женщина планеты, родившаяся в XIX веке

На Филиппинах умерла самая старшая женщина мира Франциска Сусано, у которой в документах указан 1897 год рождения. Она умерла в возрасте 124 лет. Кроме того, при жизни женщина неофициально носила титул самой старшей женщины на Земле, сообщает Страна UA.

"С грустью в сердце мы получили известие, что наша любимая Лола Франциска Сусано умерла рано в этот понедельник вечером 22 ноября.

Лола Иска считалась самым старым человеком в Западном Негросе и на Филиппинах. Ее официальная декларация как самого старого человека в мире в 124 года подтверждена рекордами Гиннеса", - говорится в сообщении мэрии Кабанкалана в Facebook.

У покойной Сусано 14 детей. Женщина всю жизнь проработала не ферме.

Офицеры общественной информации города Кабанкалана заявили, что причина смерти пока неизвестна. Однако в органах предполагают, что женщина скончалась от коронавируса.

Известно, что в сентябре этого года представители Книги рекордов Гиннеса начали заниматься изучением документов для официального объявления женщины самым старым человеком в мире. Однако Франциска Сусано не дождавшись результатов.