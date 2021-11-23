Рукопись Эйнштейна по теории относительности была продана за 11,6 млн

Одна из подготовительных рукописей теории относительности Альберта Эйнштейна была продана на аукционе в Париже за 11,6 миллиона евро. Первоначально аукционный дом Christie's оценил продажную цену редкого документа в сумму от двух до трех миллионов евро, сообщает Seznam Zprávy.

В рукописи 54 страницы, и в 1913 и 1914 годах ее редактировали в Цюрихе сам Эйнштейн и его соратник и доверенное лицо Микеле Бессо. По словам представителя Christie's, рукопись почти чудесным образом сохранилась, потому что Эйнштейн, вероятно, не стал бы сохранить то, что он считал рабочим документом.

«Все рукописные документы Эйнштейна очень редки, особенно те, которые были созданы до 1919 года», - говорится в сообщении аукционного дома.

Эксперт рассказал, что в рукописи имеются ошибки, и это делает документ еще более ценным, так как демонстрирует настойчивость великого физика.

До этого самая дорогая рукопись Эйнштейна была продана на аукционе в 2018 году за 2,8 миллиона долларов.