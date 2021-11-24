США не пригласили РФ и Китай на "Саммит за демократию"

Госдеп США пригласил на «Саммит за демократию», который проведут 9-10 декабря в режиме видеоконференции, 110 стран и территорий. Список опубликован на сайте Госдепа, сообщает Лента.Ру.

В списке приглашенных, в частности, отсутствуют Россия и Китай.

При этом среди участников значится Тайвань, который, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, является одной из китайских провинций. В списке также есть все входящие в ЕС страны, за исключением Венгрии. На саммит, согласно документу, не была приглашена также Турция.

Среди приглашенных также нет Саудовской Аравии, арабских стран Персидского залива, Ирана, КНДР, Венесуэлы, Никарагуа, Судана и Эфиопии, и ряда стран Африки, Латинской Америки и Азии.