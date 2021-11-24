Пентагон создал новое подразделение по слежению за НЛО

Министерство обороны США заявило, что в его структуре будет новое подразделение по слежению за воздушными объектами, которое придет на смену нынешней рабочей группе по слежению по НЛО, сообщает РИА Новости.

Раньше в состав ВМС США входила рабочая группа по неопознанным летающим объектам. Новая структура будет назваться длиннее: группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам, в английской аббревиатуре - AOIMSG.

"Группа будет синхронизировать действия в министерстве обороны и во всем правительстве США по обнаружению, идентификации и атрибуции представляющих интерес объектов в особых зонах воздушного пространства. Она также будет оценивать и снижать любые связанные угрозы для безопасности полетов и национальной безопасности" , - говорится в сообщении Пентагона.