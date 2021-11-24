Федишин пострадала от мошенников: как певицу "развели" на деньги

Украинская певица Ирина Федишин и ее муж, продюсер Виталий Човнык попали на аферистов на сайте BlaBlaCar. Артистка описала схему обмана и отметила, что она "отделалась" только 200 гривнами, сообщает Обозреватель.

Неприятный инцидент произошел 23 ноября, о чем Федишин сообщила в личном Instagram-аккаунте. В посте о мошенничестве звезда оставила номера телефонов "водителя", который оказался обманщиком.

"Утром случилась неприятная история. Нас с Виталиком развели на деньги. Мы попали на аферистов" , – начала Федишин свой ролик.

Все началось с того, что знаменитости нужно было отправить передачу из Киева в Тернополь. Семья воспользовалась услугами сервиса для поиска попутчиков BlaBlaCar и забронировала поездку. Машина якобы отправлялась только из вокзала, куда нужно было привезти посылку. "Водитель" связался с мужем звезды по телефону. Аферист рассказал ему: якобы за новыми правилами нужно заранее оплатить поездку через терминал. Сперва мошенник говорил, что в терминале якобы есть для этого специальный раздел, но потом пояснил, что нужно выбрать пункт о пополнении мобильного телефона. Човнык поверил "водителю" и перевел ему деньги, однако за посылкой, конечно же, никто не приехал. Номер мужа певицы аферист заблокировал, чтобы тот к нему не дозвонился.

Федишин показала чек, который выдал терминал. Источник: Скрин Instagram-видео

Певица подытожила, призвав своих поклонников не вестись на подобные схемы и не платить за поездки на BlaBlaCar заранее.