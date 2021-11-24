Что ожидается на валютном рынке в среду

Рекордное количество интервенций – пять за одну торговую сессию – понадобилось Национальному банку, чтобы остановить резкое падение гривны.

По предварительной информации портала «Курс Украины» регулятор продал свыше 170 млн долларов по ценам, начиная с 26,81 и до 26,90 гривен. Повышенный спрос на иностранную валюту наблюдается вторую неделю – с того момента, как предприятиям «зеленой энергетики» выплатили причитающиеся им средства за экологически чистую электроэнергию. Полученную гривну они тут же направили на межбанковский валютный рынок﻿ для конвертации в валюту с целью погашения валютных кредитов. К ним присоединились нерезиденты, отреагировавшие на публикации в западных СМИ о наращивании группировки российских войск на границе с Украиной. В то же время экспортерам начали выплачивать компенсацию НДС: только за два дня этой неделе были выплачены почти 1,2 млрд гривен. Это привело к снижению предложения валюты на рынке.

Факторы, вызвавшие падение гривны и рост доллара в Украине, пока не исчерпали себя. Поэтому угроза продолжения роста курса доллара сохраняется и сегодня. Национальному банку, если он твердо решил не допустить скачка доллара выше 27 гривен, придется продолжить серию интервенций, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос на валюту.

Открытие торгов среды ожидается на уровне 26,86/26,96 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева во вторник рос в первой половине дня и дешевел во второй. Утром наличный доллар продавали по 26,90-26,92 гривен. К обеду ценник поднялся до 27,02-27,05 гривен. Однако после пятого выхода Национального банка с интервенцией на наличном рынке ажиотаж начал спадать. И уже к 17 часам вечера в Киеве наличный «американец» подешевел до 26,93-26,95 гривен, почти вернувшись к утренним ценам. Сегодня утром продажи в Киеве будут стартовать с 26,92-26,93 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Если Национальный банк продолжит политику жесткого сдерживания роста, наличный «американец» к вечеру опустится ниже отметки 26,90 гривен.

Евро на рынке FOREX во вторник сначала установил новый годовой минимум – 1,1223 доллара, а затем попытался развить восходящую коррекцию и поднялся на 50 пунктов, до отметки 1,1273. Выше пробиться не удалось, т.к. ситуация с пандемией Covid в Еврозоне остается напряженной, и выросший евро тут же попал под волну продаж. Утром среды он торгуется в узком диапазоне 1,1231-1,1250, еще не решив, что делать дальше. Наличный евро во вторник четко повторил траекторию движения наличного доллара: утром его продавали по 30,30-30,35 гривен, к обеду ценник вырос до 30,40-30,43 гривен, а вечером евро подешевел до 30,28-30,30 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 30,30-30,35 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Сегодня равновероятны как рост, так и снижение ценника.

Российский рубль во вторник упал до 75,20 рублей за доллар на фоне нагнетания истерии о возможном нападении России на Украину. Впрочем, уже к вечеру он отыграл у доллара почти 100 копеек. Утром среды рубль торгуется в узком диапазоне 74,20-74,40 рубля за доллар. Наличный рубль в столице вчера неожиданно подешевел до 3,61-3,62 гривен за 10 рублей. По такой же цене его начнут продавать и сегодня утром. В случае, если гривна возобновит падение к доллару, рубль вернется в свой привычный диапазон 3,63-3,65 гривны за 10 рублей.