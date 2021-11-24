В Германии ужесточили карантин

В Германии вступают в силу новые меры борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. В частности, ужесточены правила пользования общественным транспортом, сообщает Deutsche Welle.

Так, со среды, 24 ноября, для всех пассажиров введено "правило 3G" - сокращение от Genesen, Geimpft, Getestet ("переболел", "привит", "протестирован").

Если в случае контроля в автобусе или трамвае пассажир не сможет предъявить доказательства выполнения одного из этих условий, ему придется покинуть транспортное средство на ближайшей остановке.

Руководство железнодорожного концерна Deutsche Bahn ввело точечные проверки на "правило 3G" в порядке эксперимента уже с 23 ноября.

Кроме того, "правило 3G" с 24 ноября вводится и в офисах.