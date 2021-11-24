В Чехии заговорили о введении обязательной вакцинации

Правительство Чехии намерено ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей страны, которые входят в группы риска, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

По словам премьера, правительственный совет по вопросам здравоохранения поддержал инициативу обязать привиться от COVID-19 жителей старше 60 лет, а также медработников, сотрудников социальных учреждений, пожарных, полицейских и военных.

"Если она (инициатива - ред.) в итоге будет утверждена, то обязательная вакцинация для пенсионеров и работников выбранных профессий начнется с февраля 2022 года" , - анонсировал Бабиш.

В связи с этим глава полиции страны Ян Швейдар заявил, что следствием такого решения властей может стать массовое увольнение правоохранителей. По его словам, страна рискует остаться без 10 тысяч квалифицированных сотрудников.