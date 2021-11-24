В Чехии заговорили о введении обязательной вакцинации
Правительство Чехии намерено ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей страны, которые входят в группы риска, сообщает Корреспондент.
Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш.
По словам премьера, правительственный совет по вопросам здравоохранения поддержал инициативу обязать привиться от COVID-19 жителей старше 60 лет, а также медработников, сотрудников социальных учреждений, пожарных, полицейских и военных.
"Если она (инициатива - ред.) в итоге будет утверждена, то обязательная вакцинация для пенсионеров и работников выбранных профессий начнется с февраля 2022 года", - анонсировал Бабиш.
В связи с этим глава полиции страны Ян Швейдар заявил, что следствием такого решения властей может стать массовое увольнение правоохранителей. По его словам, страна рискует остаться без 10 тысяч квалифицированных сотрудников.
"Около 82% полицейских и гражданских сотрудников нашего ведомства к сегодняшнему дню получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Я рад этому факту и считаю его хорошим результатом. Но я не уверен, что Полиция Чешской Республики может позволить себе потерять 10 тысяч квалифицированных работников, которые вакцинацию отвергают", - сказал Швейдар и призвал правительство просчитать "все реальные последствия".