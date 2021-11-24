Маск продолжает продавать акции Tesla

Глава Tesla Илон Маск продолжает сокращать свою долю в компании, во вторник он продал акции еще на $1,05 млрд, сообщает Интерфакс.

Согласно документам, поданным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, 23 ноября Маск продал 934 тыс. акций после исполнения опциона на покупку 2,15 млн бумаг.

С 8 ноября, когда Маск инициировал опрос в твиттере, пообещав продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, если за такой шаг проголосуют пользователи соцсети, он реализовал уже 9,2 млн бумаг на сумму $9,85 млрд. За продажу проголосовали 58% участников опроса, всего в нем участвовали более 3,5 млн человек.

До проведения опроса Маску принадлежало более 17% акций Tesla. Стоимость его доли оценивалась более чем в $200 млрд, а ее 10%-ный пакет (порядка 17 млн акций) – почти в $21 млрд. Таким образом, чтобы 10%-ный пакет был реализован, Маску предстоит продать еще порядка 7,9 млн бумаг Tesla.

Акции Tesla подешевели на 9% с 8 ноября. Во вторник их стоимость упала на 4,1%.

По подсчетам The Wall Street Journal, Маску предстоит заплатить налоги на сумму порядка $3,5 млрд в связи с недавней реализацией опционов на покупку акций Tesla, и налоговые выплаты могли бы быть более крупными, если бы цена акций не снизилась после его опроса в Twitter. Падение стоимости бумаг Tesla сэкономило Маску порядка $480 млн, пишет газета.