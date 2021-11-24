Porsche анонсировала новый флагманский кроссовер

От дилеров Porsche поступает информация, что компания готовит новый большой кроссовер. Модель встанет на ступеньку Cayenne и возглавит модельную линейку бренда, сообщает РБК-Украина.

Старший брат Cayenne получит трехрядную компоновку и более "прямоугольный" силуэт. Подробности о новом автомобиле остаются туманными. Но на рынке новинка может появиться не раньше второй половины десятилетия в виде подключаемого гибрида. Вероятно, кроссовер получит ту же новую модульную платформу, что и будущий Audi Q7 и Bentley Bentayga.

Автомобиль под кодовым названием Landjet представляет собой трехрядный семиместный автомобиль, который разрабатывается в рамках проекта Audi Project Artemis. Предполагается, что электрическая версия кроссовера сможет проезжать до 700 км на одном заряде батареи и продемонстрирует лучшее, на что сегодня способна инженерная школа Volkswagen Group.

По словам представителя компании, Porsche всегда открыто к новым идеям и запуску новых моделей в ранее неизведанных сегментах. Немецкий автопроизводитель это ранее уже демонстрировал, представив Cayenne в 2002 году и Macan в 2013 году.

Более того, новые кроссоверы позволяют компании привлекать молодую аудиторию. Средний возраст владельцев купе и родстеров Porsche – 60 лет, тогда как средний возраст владельцев кроссоверов – всего 38 лет.