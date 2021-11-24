В WhatsApp появится новая функция

Мессенджер WhatsApp разрабатывает функцию, благодаря которой пользователи смогут контролировать скорость воспроизведения звуковых сообщений, сообщает УНИАН.

Новая возможность доступна в бета-версии WhatsApp. С начала года WhatsApp позволял менять скорость голосовых заметок в чате, однако при пересылке сообщений эта функция не работала. Мессенджер решил исправить эту ситуацию.

Ранее WhatsApp начал разрабатывать возможность использования приложения для компьютера без сопряжения со смартфоном, а также ввел функцию жалобы на отдельные сообщения в чате, а не на пользователя в целом, пишет kommersant.

Как сообщалось﻿, компания WhatsApp поменяла политику конфиденциальности для европейских пользователей после того, как на нее наложили штраф за нарушение правил о защите данных в Евросоюзе на сумму 225 млн евро. С 22 ноября WhatsApp будет предоставлять пользователям больше информации о данных, которые собирает месенджер, и об их использовании.