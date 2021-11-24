Государство увеличило расходы на высшее образование

В прошлом году расходы на обучение одного студента по госзаказу выросли на 13%. Сумма достигла 63 тыс. грн, сообщает UBR.

По данным Министерства финансов, в общем расходы 166 вузов составили 19,3 млрд грн по общему фонду и 12,4 млрд грн – по специальному фонду госбюджета. Эти средства получены за предоставление платных услуг.

В учебных заведениях обучалось 635,7 тыс. студентов, в том числе 307 тыс. – получали образование по госзаказу, и 328,7 тыс. – по контракту.

Самые высокие расходы на обучение одного студента по госзаказу зафиксированы в таких заведениях:

Летная академия Национального авиационного университета – 309,2 тыс. грн в год;

Национальная музыкальная академия Украины им. И. П. Чайковского – 240,2 тыс. грн;

Одесская национальная музыкальная академия им. А. В. Неждановой – 183,1 тыс. грн;

Львовская национальная музыкальная академия им. М. В. Лысенко – 149,8 тыс. грн;

Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого – 146,2 тыс. грн.

Напомним, за последнее два года количество заявлений на ІТ-направления выросло в два раза. По итогам вступительной кампании в 2021 году их число превысило 206 тыс.