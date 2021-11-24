Онлайн-магазин Apple в Турции приостановил продажи

Компания Apple приостановила продажи своей продукции через официальный онлайн-магазин в Турции в связи с необходимостью ревизии цен на фоне резкого падения турецкой лиры, сообщает ТАСС.

Как отмечает в среду телеканал Haberturk, обесценивание национальной валюты привело к тому, что продукция Apple стала стоить дешевле на турецком рынке, чем в случае ее частного ввоза из США.

Ожидается, что в скором времени компания повысит цены, чтобы компенсировать снижение стоимости из-за падения лиры. Дело в том, что в отпускную цену продукции Apple в Турции входят несколько налогов и сборов, которые значительно увеличивают стоимость товара. В случае с iPhone это сбор за регистрацию номера IMEI, налог на технические устройства, сбор в пользу телерадиокомпании TRT и Минкультуры.

В связи с этим многие граждане предпочитают привозить продукцию Apple из-за рубежа, в частности из США, или заказывать через знакомых. В таком случае на родине им необходимо оплатить только сбор за регистрацию номера IMEI (около $150 по текущему курсу). Общая стоимость готового к использованию iPhone в таком случае получалась на 35% дешевле, чем при покупке в Турции. Однако из-за резкого обесценивания лиры итоговая стоимость многих товаров Apple оказалась ниже, чем в США.

В настоящее время сайт компании для турецкого сегмента не дает пользователям положить в корзину ни один товар. Напротив всех позиций размещено предупреждение, что этот товар временно отсутствует. Haberturk отмечает, что на такую меру Apple пошла в связи с необходимостью ревизии цен. Ожидается, что они вырастут на все продукты компании в соответствии с динамикой курса валют.

Обменный курс национальной валюты во вторник обновил рекорд, составив 13,5 лиры за доллар. Валюта продолжает падать после решения ЦБ страны понизить одну из ключевых ставок в качестве меры по стабилизации лиры и инфляции. Речь идет о процентной ставке на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг), которая снижена с 16% до 15%. За снижение активно выступает президент Тайип Эрдоган, считая процентные ставки "бедой народа" и вредом для экономики страны.