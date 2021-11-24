Канцлером Германии станет социал-демократ Олаф Шольц

Лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц сменит Ангелу Меркель на посту федерального канцлера Германии. Об этом, ссылаясь на немецкое информагентство, сообщает Радио Свобода.

Три прошедшие в Бундестаг партии договорились о создании правящей коалиции. Соглашение будет представлено в среду.

По итогам выборов в Бундестаг социал-демократы заняли первое место, опередив христианских демократов, с которыми они сейчас формируют правительство. В состав новой коалиции вместе с СДПГ войдут "Зеленые" и Свободная демократическая партия.

Полномочия Меркель официально уже прекратились. Однако, она продолжает исполнять свои обязанности до того, как не будет сформировано новое правительство.

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