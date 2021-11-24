Кабмин утвердил план борьбы с олигархами

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, которые имеют значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами). Документ подготовлен Министерством юстиции, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, план предусматривает правовые и организационные мероприятия, которые будут способствовать имплементации закона об олигархах, реализации Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства, создадут предохранители чрезмерного влияния олигархов в энергетическом секторе экономики и других сферах общественной жизни.

Вместе с тем, сам план отсутствует на странице с повесткой дня заседания Кабмина 24 ноября.

Напомним, президент Владимир Зеленский 5 ноября подписал закон об олигархах (проект №5599). Закон вступит в силу через шесть месяцев после официальной публикации.

Законом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев:

участие в политической жизни,

значительное влияние на СМИ,

контроль или владение монополией,

наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.

Согласно окончательной редакции, определение олигархов - это прерогатива СНБО, который возглавляет президент Владимир Зеленский.

Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками.