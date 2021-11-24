Валютный рынок среды: ход торгов

В среду на межбанковском валютном рынке﻿ сохраняется повышенный спрос на иностранную валюту. Котировки безналичного доллара продолжили расти и уже в течение двух часов после начала торгов достигли 26,94 гривен на покупке и 26,955 гривен на продаже.

Чтобы затормозить падение гривны, Национальный банк вышел с интервенцией, но изменил привычную тактику: вместо того, чтобы продавать доллары по некой фиксированной цене, начал просто закрывать самые дорогие заявки на покупку в районе 26,92-26,94 гривен. Таким образом регулятор продал от 30 до 40 млн долларов – и рост на время прекратился.

Наличный рынок продолжает внимательно следить за происходящим на межбанке. Утром оптовые обменники Киева продавали наличного «американца» по 26,93-26,95 гривен. К 11 часам ценник подняли до 26,98-27,00 гривен: брать дороже оптовые покупатели наотрез отказались. Затем, сразу после выхода НБУ с интервенцией, доллар подешевел до 26,95-26,96 гривен. И к обеденному перерыву, когда стало очевидно, что усилий Нацбанка было недостаточно, ценник опять пошел вверх.

Евро на FOREX продолжил падение и к обеду установил очередной годовой минимум на уровне 1,1202 доллара – на 21 пункт ниже предыдущего. Аналитики пророчат евро падение до уровня 1,10. Наличный евро в первой половине дня продавали по 30,28-30,30 гривен, в зависимости от наличия спроса. После того, как гривна возобновила падение, интерес к покупкам наличной евровалюты вернулся.

Российский рубль с 9 до 11 утра укрепился до 74,10 рублей за доллар, но затем вновь начал падать, отреагировав на очередное укрепление доллара в мире. К моменту написания статьи он опустился до 74,70 рублей. Наличный рубль в столице второй день подряд продают по 3,61-3,62 гривны за 10 рублей; спрос на него, по свидетельству операторов валютного рынка, небольшой.

Польский злотый сегодня не изменился в цене: как и вчера, его можно купить по 6,45-6,50 гривен.