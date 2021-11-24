Кабмин ужесточит карантин в "желтой" зоне

Кабинет министров сегодня примет решение об ужесточении правил адаптивного карантина в "желтой" зоне. Об этом сообщил Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале﻿.

"Сегодня утвердим изменение условий адаптивного карантина, которым будут ужесточены требования по вакцинации в "желтых" зонах карантина", - заявил Денис Шмигаль во время заседания правительства.

Так, Кабмин планирует внести следующие изменения для "желтой" зоны: