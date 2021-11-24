Кабмин ужесточит карантин в "желтой" зоне
Кабинет министров сегодня примет решение об ужесточении правил адаптивного карантина в "желтой" зоне. Об этом сообщил Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале.
"Сегодня утвердим изменение условий адаптивного карантина, которым будут ужесточены требования по вакцинации в "желтых" зонах карантина", - заявил Денис Шмигаль во время заседания правительства.
Так, Кабмин планирует внести следующие изменения для "желтой" зоны:
- Бизнес и общественные учреждения смогут работать только при вакцинации одной дозой всего персонала (или при наличии сертификата или выздоровления). То же касается посетителей.
- Желтый сертификат будет действовать 30 дней вместо 120 дней.
- Сертификаты теперь будут считывать через приложение "Дія", а не только проверять визуальное наличие.
- Штраф за ненадлежащую проверку устанавливается в размере от 34 до 170 тысяч грн.