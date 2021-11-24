Мировой рекорд: пилот в электрокостюме разогнался до 300 км/ч

Используя костюм-крыло с электроприводом, разработанный дочерней компанией BMW, бейсджампер Питер Зальцманн побил мировой рекорд по скорости планирующего полета, сообщает BItCryptoNews.

Большинство бейсеров используют вингсьюты для увеличения дальности полета от места прыжка. Однако такие экстремалы как Зальцманн дополнительно оснащают их двигателями для увеличения скорости горизонтального движения. Ранее он связался с компанией BMWi, специализирующейся на электродвигателях, чтобы совместно разработать надежную и мощную нагрудную силовую установку.

Результатом сотрудничества стало устройство, напоминающее небольшой подводный буксировщик с корпусом из углеродного волокна. Его 2 двигателя мощностью по 7,5 кВт с помощью крыльчаток, которые могут раскручиваться до 25000 об/мин., сжимают воздух и выталкивают под более высоким давлением, создавая тягу, используемую для разгона и набора высоты.

Электропривод костюма питается от 50-вольтного литий-ионного аккумулятора, заряда которого хватает на 15 минут непрерывной работы электродвигателей.

Во время недавнего прыжка из вертолета с высоты 3 км, используя улучшенный костюм-крыло австриец смог разогнаться до 300 км/ч, попав в Книгу рекордов Гиннеса.

Несмотря на всю привлекательность электрического вингсьюта, его применение очень ограничено, чего нельзя сказать о более практичной технология реактивного костюма Ричарда Браунинга, который с сентября 2021 года тестируется вертолетной службой скорой медицинской помощи Великобритании для проведения спасательных операций в горах.