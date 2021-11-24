Для усиления защиты украинско-белорусской границы выделено 175 млн грн

На нужды Министерства внутренних дел Украины из резервного фонда были выделены средства, которые направят на обустройство границы для защиты в условиях миграционного кризиса в Беларуси. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале﻿.

"Из этой суммы для пограничников — 66 млн 910,055 тыс. грн, для Нацгвардии — 108 млн 099,982 тыс. грн", – уточнил нардеп.

По его словам, пограничники отмечают, что "на украинско-белорусском участке границы есть реальная угроза вооруженных нападений, захвата и содержания учреждений ГНС и других правоохранительных органов при попытках пересечения границы находящимися на территории Беларуси нелегальными мигрантами" .

"Для усиления защиты границы в первой волне было привлечено 3098 пограничников и 859 нацгвардейцев, привлечено 390 единиц техники. Во второй и третьей волнах планируется привлечь 1555 пограничников, 193 единицы военной техники, 6993 нацгвардейца и более 100 единиц военной техники", – написал Гончаренко.