Рейтинг партий: кого поддерживают украинцы в ноябре

Шесть политических партий преодолели бы проходной 5%-ный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проводили в ближайшее время. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром Разумкова 11-17 ноября, сообщает Интерфакс-Украина.

За партию "Слуга народа" проголосовали бы 22,7% определившихся респондентов, за партию "Европейская солидарность" – 18,8%, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,7%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8,8%, за партию Дмитрия Разумкова – 7%, за партию "Сила и честь" – 5,7%.

При этом еще две политсилы имеют близкий проходному барьеру рейтинг и сохраняют шансы на попадание в парламент: "Украинская стратегия Гройсмана" (4,4%) и партия Мураева "Наши" (4,3%).

3,5% определившихся респондентов готовы поддержать Всеукраинское объединение "Свобода", 2,9% - Радикальную партию Олега Ляшко, 2,4% - партию Сергея Притулы, 1,5% - партию "Гражданская позиция", 1% - "УДАР" Виталия Кличко, остальные менее 1%.

В динамике рейтинг "Слуг народа", "Европейской солидарности", ОПЗЖ и Радикальной партии показывает рост после продолжительного падения по сравнению с прежними опросами, "Батькивщина" – падение, "Украинская стратегия" – рост, "Сила и честь" – стабильность после продолжительного роста. Партия Разумкова ранее в опросах не фигурировала.

Опрос проводился в период во всех подконтрольных правительству регионах среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства Выборка репрезентативна по основным социально-демографическим показателям, ошибка выборки с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,3%.