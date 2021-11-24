"Слуга народа" объявила бойкот каналам Ахметова
Информация о том, что в "Слуге народа" готовят бойкот телеканалам Рината Ахметова, подтвердилась. Об этом пишет Телеграм-канал "Политика Страны".
Депутат от "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий сообщил, что фракция
"приняла совместное решение" – игнорировать информационные ресурсы группы Ахметова.
Такое решение было принято из-за критики в адрес власти, которая часто звучит на канале "Украина 24" и "Украина".
Каналы "Украина 24" и "Украина" депутат назвал "ДТЕК-24" и "Олигарх".
По информации источников канала, в "Слуге народа" приняли решение бойкотировать каналы "Украина" и "Украина 24" после того, как журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Зеленский для него
"умер".
"Это просто последняя капля. Не единственная причина, понятное дело, но тут был факт личного оскорбления президента. У нас все коллеги к такому очень чувствительны, но с другой стороны, когда депутатов Слуги называют последними словами оппоненты в эфирах, никто не бежит бойкотировать другие каналы. И насчет того, что это общее заявление – я бы тоже поспорил. Разве нас кто-то спрашивает? Как решили сверху, так и будет", — заявил источник.
Информацию об объявлении бойкота каналам Ахметова подтвердила и спикер партии Юлия Палийчук. Согласно ее заявлению, это было совместное решение всей команды "Слуга народа".