"Слуга народа" объявила бойкот каналам Ахметова

Информация о том, что в "Слуге народа" готовят бойкот телеканалам Рината Ахметова, подтвердилась. Об этом пишет Телеграм-канал﻿ "Политика Страны".

Депутат от "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий сообщил, что фракция "приняла совместное решение" – игнорировать информационные ресурсы группы Ахметова.

Такое решение было принято из-за критики в адрес власти, которая часто звучит на канале "Украина 24" и "Украина".

Каналы "Украина 24" и "Украина" депутат назвал "ДТЕК-24" и "Олигарх".

По информации источников канала, в "Слуге народа" приняли решение бойкотировать каналы "Украина" и "Украина 24" после того, как журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Зеленский для него "умер" .

"Это просто последняя капля. Не единственная причина, понятное дело, но тут был факт личного оскорбления президента. У нас все коллеги к такому очень чувствительны, но с другой стороны, когда депутатов Слуги называют последними словами оппоненты в эфирах, никто не бежит бойкотировать другие каналы. И насчет того, что это общее заявление – я бы тоже поспорил. Разве нас кто-то спрашивает? Как решили сверху, так и будет", — заявил источник.

Информацию об объявлении бойкота каналам Ахметова подтвердила и спикер партии Юлия Палийчук. Согласно ее заявлению, это было совместное решение всей команды "Слуга народа".