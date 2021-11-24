ФХУ дисквалифицировала "Донбасс" и "Краматорск"

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины принял решение о снятии "Донбасса" и "Краматорска" с розыгрыша чемпионата Украины, сообщает УНИАН.

Соответствующее заявление размещено на официальном сайте ФХУ.

Организация ввела санкции, потому что данные клубы трижды выпускали на лед хоккеистов, которых дисквалифицировала Федерация. Напомним, что "Донбасс" и "Краматорск" отозвали своих игроков из сборной Украины.

После этого ФХУ заявила, что хоккеисты не имеют права выходить на лед во всех официальных соревнованиях под ее эгидой до тех пор, пока будет рассматриваться открытое производство в деле срыва подготовки национальных сборных к чемпионатам мира-2022 в дивизионе 1В.

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