В Северной Корее мужчина приговорен к расстрелу за сериал "Игра в кальмара"

В Северной Корее мужчину приговорили к расстрелу за то, что он ввез в страну южнокорейский сериал “Игра в Кальмара” на USB-накопителях и SD-картах. Школьнику, который купил USB-накопитель с сериалом, дали пожизненное заключение, сообщает Зеркало недели.

Еще шесть человек, которые посмотрели сериал в Северной Корее, получили по пять лет каторжных работ. Учителя и администраторы школы были уволены. Их могут сослать на работу в отдаленные шахты.

"Все началось на прошлой неделе, когда ученик средней школы тайно купил флешку с южнокорейской драмой "Игра а кальмара" и посмотрел ее с одним из своих лучших друзей в классе. Друг рассказал нескольким другим ученикам, которые заинтересовались, и они поделились с ними флешкой" , - сказал источник. ﻿

Правительственные цензоры получили наводку, и детей арестовали.

Отметим, владение, просмотр или распространение сериала "Игра в Кальмара" в Северной Корее запрещено законом.