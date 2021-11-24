Валютный рынок среды: итоги дня

В среду котировки безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке достигли уровня 27 гривен.

Импортеры, спешившие купить валюту и оплатить контракты уже сегодня (завтра межбанк будет работать по схеме ТОМ из-за Дня Благодарения в США) не особо обращали внимание на цены. В первой половине дня Национальному банку удалось затормозить рост: регулятор вышел с интервенцией по методу «выбора лучшей цены» и, продав от 30 до 40 млн долларов, сбил нарастающий ажиотаж. Но после обеда к импортерам присоединились спекулянты, почуявший запах легких денег. Они разогнали котировки до 26,99 гривен на покупке и 27,03 гривен на продаже.

Закрыли торги среды на 13 копеек на покупке и на 12 копеек на продаже выше, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,80/26,92 (покупка/продажа).

Сегодня торги открылись еще шире, чем во вторник: спред на открытии составил 12 копеек. Национальный банк присутствовал на торгах с первой минуты. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,90 гривен прошла по цене 26,90 гривен. Уже в 10 утра котировки преодолели уровень 26,90 гривен, который вчера так упорно защищал Национальный банк, и пошли выше. Около 10:30 регулятор появился на рынке: он решил поменять тактику и провел интервенцию по методу «выбора лучшей цены», закрывая самые дорогие заявки на покупку. На какое-то время это помогло: рост прекратился, и котировки вернулись к уровню 26,90 гривен. Однако после обеда на рынок вышли опоздавшие к утренней торговле покупатели, готовые брать почти по любой цене. Рост продолжился, котировки достигли 26,99 гривен на покупке, а спекулянты повысили цену предложения до 27,03 гривен. Последняя сделка прошла по цене 26,99 гривен. Национальный банк после обеда так и не объявился.

Котировки закрытия торгов – 26,98/27,00 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня уменьшился на треть по сравнению со вторником и составил 214,7 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,926 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,926 гривен. Официальный курс доллара на 25 ноябр я установлен на отметке 26,9273 гривен за доллар, рост на 6,69 копеек.

я установлен на отметке 26,9273 гривен за доллар, рост на 6,69 копеек. Официальный курс евро на 25 ноября установлен на отметке 30,1734 гривен за евро, снижение на 6,20 копеек.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева сегодня отслеживал малейшие изменения настроения на межбанковском валютном рынке и несколько раз в течение дня менял направление тренда. Утром наличный доллар продавали по 26,93-26,95 гривен. К 11 часам ценник подняли до 26,98-27,00 гривен: брать дороже оптовые покупатели наотрез отказались. Затем, сразу после выхода НБУ с интервенцией, доллар подешевел до 26,95-26,96 гривен. После обеда, когда стало очевидно, что рост на межбанке продолжается, наличный тоже пошел вверх и к вечеру достиг 27,05 гривен на продаже.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1201 доллара. Сегодня, ненадолго задержавшись на отметке 1,1230, евро продолжил падение и установил новый годовой минимум – 1,1184,что на 39 пунктов ниже предыдущего. Американский доллар продолжает расти против всех ведущих мировых валют. Число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе упало до самого низкого уровня с 1969 года, что указывает на устойчивое развитие экономики в конце года, отмеченного глобальным дефицитом товаров и пандемией COVID-19. Наличный евро, раздираемый в разные стороны падением на FOREX и ростом наличного доллара в Украине, в течение всего дня продавали в узком диапазоне 30,28-30,33 гривен.

Все попытки российского рубля восстановиться к американскому доллару не приносят успеха. Вот и сегодня он сначала вырос до 74,10 , а к вечеру вновь упал до 75 рублей за доллар. Наличный рубль в столице подорожал на 2 копейки, т.к. гривна падает еще быстрее: сегодня его продавали по 3,62-3,64 гривны за 10 рублей.