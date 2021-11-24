Новое немецкое правительство будет поддерживать Украину

Новая коалиция, сформированная в Германии путем объединения трех лидирующих партий, заявила готовность отстаивать членство Украины в составе Европейского Союза. За этим следует углубленное партнерство в сфере энергоносителей, а также содействие со стороны немецких партеров в сохранении территориальной целостности нашей страны, сообщает Обозреватель.

"Такие государства, как Украина, Молдова и Грузия, стремящиеся к членству в ЕС, должны получить возможность приближаться к этому результату путем последовательных реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики" , – говорится в опубликованном заявлении лидеров коалиции.

В документе также описаны амбициозные перспективы соглашений с Украиной, подписанных в сфере энергоотраслей.