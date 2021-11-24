В Украину попал новый подвид штамма Дельта

В Украине обнаружили новый вариант COVID-штамма Дельта – AY.4.2. Случай зафиксирован в Днепре, сообщает Обозреватель.

"Впервые в Украине зафиксировано появление штамма Дельта AY.4.2 – в Днепре" , – говорится на Facebook-странице Института молекулярной биологии и генетики..

Отмечается, что такой вариант штамма британцы считают более заразным.

Сколько людей заразились им, не уточняется.

AY.4.2 был обнаружен в Великобритании этим летом. По мнению британских ученых, он более контагиозный (заразный) среди всех остальных вариантов COVID-19.

Также в институте добавили, что в целом "индийский" штамм и его мутации намного заразнее по сравнением с "уханьским" или "британским".