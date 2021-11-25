25 ноября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, День пресыщения, сообщает УНИАН.

В США, Пуэрто-Рико, Гуаме, Микронезии - День благодарения, в США - День семейной истории здоровья, День эвакуации в Нью-Йорке, День парфе, День напоминания о покупках, День "Ешьте с другом", День игры с папой, День без благодарения или День траура, в Индонезии - День учителя, в Польше - День железнодорожника, в Суринаме - День независимости, в Боснии и Герцеговине - День государственности, в Эстонии - Кадрин день, в Таиланде - День памяти короля Вачиравудха.

Памятные даты 25 ноября, годовщины и события

В 1120 году в проливе Ла-Манш у берегов Нормандии потерпел крушение "Белый корабль", погибло большое число англо-нормандских аристократов, включая наследника английского престола Вильгельма Аделина. Его смерть повлекла за собой феодальную анархию в Англии в конце 1130-х - 1140-х годов.

В 1667 году погибли 80 тысяч человек при землетрясении в Шемахе (Азербайджан).

В 1867 году Альфред Нобель запатентовал динамит.

25 ноября 1870 года у озера Абрау и реки Дюрсо было создано винодельческое хозяйство "Абрау-дюрсо".

В 1940 году в мультфильме Уолтера Ланца впервые появился персонаж Вуди Вудпекер.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 25 ноября чтит память патриарха Иоанна Милостивого. В это время заканчивались свадебные недели. Следующие браки заключались уже после окончания зимы - на Масленицу. Другие названия праздника - "Иван Милостивый", "Иван Снежный".

Что сегодня нельзя делать

Если нужно отправиться в дальнюю дорогу, то лучше сделайте это на следующий день. Старайтесь не ссориться - будьте дружелюбны и приветливы.

Приметы на 25 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

до сих пор не похолодало - весна будет ранней;

выпал снег - он пролежит до весны, а сама весна будет поздней.

Именины 25 ноября

Именины у Александра, Арсакия, Афанасия, Ахии, Бориса, Владимира, Даниила, Дмитрия, Ивана, Константина, Льва, Матфея, Николая, Нила, Степана, Елизаветы и Екатерины.

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева