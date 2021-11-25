Туск считает угрозу вторжения РФ в Украину очень серьезной проблемой

Угроза российского вторжения в Украину является серьезной проблемой. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Варшаве лидер крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" (PO), экс-президент Евросовета Дональд Туск, сообщает Укринформ.

"Угрозу российской агрессии в Украине нужно воспринимать очень серьезно" , – сказал Туск.

Политик подчеркнул, что в ближайшее время он намерен "активно действовать" в украинском направлении и добавил, что о деталях сообщит позже. По словам Туска, о сложной ситуации в Украине следует говорить не через призму украинской миграции в Польшу, а в контексте безопасности в Украине.